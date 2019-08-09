حزب الله معزياً بابراهيم الحوثي: سقوط القادة اليمنيين شهداء هو بشارة نصر

تقدم ​حزب الله​ من الشعب ​اليمن​ي ومن قيادته ومن السيد ​عبد الملك بدر الدين الحوثي​ بأصدق مشاعر التعزية والمواساة "باستشهاد" القيادي في ​حركة أنصار الله​ السيد ابراهيم بدر الدين الحوثي. واعتبر حزب الله في بيان "ان سقوط القادة اليمنيين شهداء هو بشارة نصر للشعب اليمني ودليل حي على اخلاص قيادته وصدق مجاهديه." واذ استنكر حزب الله بشدة هذه العملية الاجرامية وعمليات القتل والمجازر الجماعية والتدمير الشامل لليمن الشقيق ومؤسساته ومرافقه،" جدد التأكيد "على ضرورة وقف هذا العدوان الظالم الذي لا يستفيد منه سوى العدو الصهيوني والمتآمرين معه على قضايا امتنا وشعوبها."

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