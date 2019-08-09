جبق وعد بمنع بيع الحليب الصناعي لما دون الثلاث سنوات في المتاجر

أشار وزير الصحة ​جميل جبق​ خلال رعايته حفلا بعنوان "سامعين بال 47/2008" في الذكرى العاشرة لتشريع تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضع والتشجيع على الرضاعة الطبيعية، الى "اهمية الرضاعة الطبيعية في الحفاظ على صحة الام والطفل، فهي تقلل خطر اصابة النساء بسرطاني الرحم والثدي"، معتبرا "انه في عصر العولمة تسعى الكثير من النساء الى تجنب الرضاعة الطبيعية للحفاظ على شكلهم، في حين ان الرضاعة الطبيعية للطفل لعمر الستة اشهر تحميه من الاصابة بالكثير من الامراض ومن حقه الحصول على حليب والدته لانها تشكل اكبر حماية لصحته ومناعته".

وابدى استغرابه "لتسويق ​المستشفيات​ للحليب الصناعي واقناع الامهات بعدم جدوى الرضاعة الطبيعية"، مشددا على "ان حليب الام يشكل مناعة للطفل"، واعدا "بتطبيق جميع المراسيم الموجودة في القانون 47 بمنع بيع ​الحليب​ الصناعي لما دون الثلاث سنوات في المتاجر ابتداء من 1/11/2019 من اجل تطبيق القانون وسيتم تنظيف كل المتاجر من هذا الحليب الذي يباع بطريقة عشوائية، الى جانب منع المستشفيات من تسويق هذه الاصناف"، داعيا الى "التبليغ عن اي متجر او ​مستشفى​ يخالف هذا الامر".