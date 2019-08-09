غسان حاصباني: نستغرب استبعادنا عن اجتماع بعبدا المالي

لفت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ إلى أنه "عقد اليوم اجتماع في ​القصر الجمهوري​ لدراسة الاوضاع ​الاقتصاد​ية والمالية برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وحضور رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، ووزراء المال ​علي حسن خليل​، شؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ والاقتصاد ​منصور بطيش​، رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​، رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ والمدير العام لرئاسة الجمهورية ​انطوان شقير​ وفي الحقيقة لم أجد مبررا لاستبعاد نائب رئيس مجلس الوزراء عن اجتماع من هذا النوع، خصوصا ان لنا ولمن نمثل مقاربات واضحة بما يخدم ​الحكومة​ والمصلحة العليا للبنان. ولا حاجة للتذكير بالدور الذي قمنا ونقوم به في هذا المجال، من وضعنا لطروحات للخروج من الأزمة الى السعي مع دول صديقة لتعزيز الودائع في ​مصرف لبنان​ والتي قد تتبلور قريباً".

وفي بيان له، أشار حاصباني إلى أنه "اذا كان البعض يريد تهميش هذا الموقع الأرثوذكسي الاول في السلطة التنفيذية، وهو حاليا يمثل مكوناً سياسياً اساسياً في البلاد، فيكون بهذا التهميش يضرب المنطق المؤسساتي الذي يجب السعي لتكريسه، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تعاوناً وجمعاً لكل القدرات المتاحة".