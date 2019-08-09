بهية الحريري: الأوضاع المتأزمة تقتضي الترفع عن كل الخلافات والعودة للمؤسسات

هنأت رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة ​بهية الحريري​ ال​لبنان​يين عموما، والمسلمين خصوصا بحلول ​عيد الأضحى​، مشيرة الى أن "عيد الأضحى يطل على لبنان والأمة العربية والاسلامية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لأن نعيش معاني هذا العيد بما هو مناسبة للتلاقي ونبذ الخلافات وتجديد الأمل وتبادل الأمنيات بأن تحمل أعيادنا القادمة السلام والطمأنينة الى ربوع بلادنا وبما يرمز اليه عيد الأضحى خصوصا من تكريس واحياء لقيم التضحية والفداء التي جسدها بأروع وأعظم صورها سيدنا ابراهيم عليه السلام في التضحية بما هو غال في سبيل ما هو أغلى".

ولفتت الى أنه "في ظل ما نعيشه في لبنان من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، نتمنى ان يكون هذا العيد محطة وفرصة للتأمل في ما آلت اليه أحوال بلدنا من أوضاع متأزمة على شتى الصعد تقتضي من الجميع الترفع عن كل الخلافات والمصالح ومعالجة كل المشكلات بالحوار وبالعودة الى المؤسسات وتفعيل دورها في ادارة شؤون البلاد والعباد وبأن نحافظ على وحدتنا لنحمي وطننا ونحصنه من كل المخاطر ونعبر به الى شاطىء الأمان الاقتصادي والاجتماعي ونمضي قدما في مسيرة بناء ​الدولة​ القوية والعادلة الحاضنة لجميع أبنائها".