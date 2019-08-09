نحاس: المدينة لم تعد تتحمل الاهمال والتقصير

لفت النائب ​نقولا نحاس​ خلال زيارته رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​ إلى ان "المدينة لم تعد تتحمل الإهمال والتقصير، وكلنا في هذا الموقع ونتحمل معه وندعمه في اي عمل يخدم المدينة، وهي في حاجة إلى الأعمال وتقديم التضحيات والتصميم على العمل والإنجاز والنتيجة عند وجود الإنجاز يلتزم الجميع ويكون الصوت موحدا. جئنا لنقول له عندما تدق الجرس تجدنا إلى جانبك جاهزين للتعاون، وإن شاء الله الزيارة المقبلة نرى بشائر الإنجاز والتنفيذ الصحيح".

من جهته، شكر يمق للنائب نحاس زيارته للبلدية، وقال: "نشكر زيارتك الكريمة ودعمك، فأنت ابن طرابلس البار، وسنكون عند حسن ظنك وظن اهالي المدينة".

وكان يمق استقبل مستشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ النائب السابق ​قاسم عبد العزيز​، الذي هنأ بإنجاز ​انتخابات​ رئاسة ​البلدية​، واضعا إمكاناته في تصرف البلدية.