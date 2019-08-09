النشرة: أجواء اللقاء المالي إيجابية وإتفاق على قرارات لتحسين الوضع المالي

أفادت مصادر عبر "النشرة" أن أجواء اللقاء المالي الذي عقد في قصر بعبدا، برئيس رئيس الجمهورية ميشال عون، كانت إيجابية وتم الاتفاق على اخذ قرارت ايجابية من شأنها تحسين الوضعين المالي والاقتصادي وتعزيز الثقة ب​الاقتصاد اللبناني​ لا سيما لجهة موازنة عامي 2019 و2020.

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