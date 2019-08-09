بدأ اللقاء الخماسي في ​قصر بعبدا​ الذي يضم ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ ورئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال إرسلان​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء اللقاء الخماسي الذي يضم الرئيس عون وبري والحريري وجنبلاط وإرسلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.