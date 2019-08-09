وصول إرسلان وجنبلاط الى بعبدا للمشاركة بإجتماع المصالحة والمصارحة

وصل رئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال إرسلان​، ورئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط الى ​قصر بعبدا​ للمشاركة بإجتماع المصالحة والمصارحة. وأوضحت مراسلة "النشرة" أن جنبلاط وإرسلان ينتظر كل منهما بقاعة مختلفة عن الآخر في القصر، بإنتظار بدء الإجتماع.

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