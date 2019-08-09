لفت المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​ ​عباس موسوي​، إلى أن "أي دور ​إسرائيل​ي في أي تحالف بحري ب​الخليج​ تهديد واضح لأمن ​إيران​ القومي ومن حقها التصدي له"، مؤكداً أن "مشاركة إسرائيل في أي تحالف بحري في الخليج هو تهديد لإيران التي تحتفظ بحق الرد ضمن سياساتها الدفاعية"، مشددا على أن "مياه الخليج امتداد لأراضيها وأنهم الإيرانيون ملزمون بضمان أمنها وأمن حركة السفن فيها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: مياه الخليج امتداد لأراضينا وتواجد إسرائيل هناك استفزاز كبير لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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