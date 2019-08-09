مسؤول أممي: إسرائيل تضرب القانون الدولي عرض الحائط والعالم عاجز عن التعامل مع انتهاكاتها

لفت نائب رئيس ​المجلس الاستشاري​ ل​مجلس حقوق الإنسان​، جان زيغلر إلى ان "​إسرائيل​ مدانة بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "المجلس ما زال عاجزا عن التعامل مع هذه الانتهاكات".

وأشار إلى أن "الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لديها إمكانية معاقبة إسرائيل، ومثال ذلك الاتفاق الثنائي للتبادل التجاري الحر مع ​الاتحاد الأوروبي​، وأول بند من هذا الاتفاق ينص على أن احترام الجهات الموقعة لحقوق الإنسان هو شرط أساسي لتطبيق بنود الاتفاقية، وفي حال انتهاك أحد الأطراف حقوق الإنسان، فإن هذا الاتفاق يسقط".

وراى ان "الرأي العام الأوروبي، يتبنى بأكثريته استراتيجية مقاطعة إسرائيل، وهي الاستراتيجية ذاتها التي تم تطبيقها مع نظام الفصل العنصري السابق في ​جنوب إفريقيا​"، مستنكرا "مساهمة شركات أوروبية في أعمال بناء المستوطنات التي تشيّد في الأرض المحتلة، كتجسيد واضح لخرق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولمعاهدات جنيف".