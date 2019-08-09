النشرة: تواصل الاحتجاجات الشعبية ضد قوات قسد بمختلف المناطق بشرق سوريا

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "الاحتجاجات الشعبية تواصلت ضد قوات قسد في مختلف المناطق في شرق سوريا ففي تل براك خرج الأهالي في قرية نص تل على الطريق الواصل بين ناحية تل براك ومدينة ​القامشلي​ مطالبين بوقف انتهاكات وممارسات ​القوات​ الكردية الجائرة ضد الأهالي وعمليات الخطف التي تقوم بها حيث عمدوا إلى قطع الطريق الواصل بين تل براك والقامشلي بالإطارات المحروقة مطالبين بالإفراج عن المختطفين، حيث ما زالت قوات قسد تمارس القمع والاختطاف وسوق الاهالي الى التجنيد الاجباري في مختلف مناطق سيطرتهم في تل تمر وراس العين وتل براك وتل حميس والشدادي في ​محافظة الحسكة​ وريفها وريف ​دير الزور​ الشمالي".

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