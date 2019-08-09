مسؤول روسي: قد يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية بأيلول

أعرب مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ والمنظمات الدولية في جنيف، ​غينادي غاتيلوف​، عن أمله في أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في شهر أيلول المقبل، مشيراً إلى أنه "تم إجراء سلسلة من المشاورات، وزار ممثلونا دمشق و​أنقرة​ من أجل اكتمال تشكيل قائمة أعضاء اللجنة الدستورية".

وأشار إلى أن "الخطوة اللاحقة يجب أن تتمثل بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ​سوريا​، غير بيدرسن، عن تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف"، لافتاً إلى "إننا نأمل أن يتم ذلك في شهر أيلول".