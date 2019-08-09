مسؤول روسي: قد يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية بأيلول

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، عن أمله في أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في شهر أيلول المقبل، مشيراً إلى أنه "تم إجراء سلسلة من المشاورات، وزار ممثلونا دمشق وأنقرة من أجل اكتمال تشكيل قائمة أعضاء اللجنة الدستورية".
وأشار إلى أن "الخطوة اللاحقة يجب أن تتمثل بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن سوريا، غير بيدرسن، عن تشكيل اللجنة الدستورية في جنيف"، لافتاً إلى "إننا نأمل أن يتم ذلك في شهر أيلول".
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