قائد الدفاع الجوي الايراني: اي بلد لا يتجرأ على مهاجمة ايران

أكد قائد قوة الدفاع الجوي ب​الجيش الايراني​ العميد علي رضا صباحي فرد ان "اي بلد لا يتجرأ على مهاجمة ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى أن "الاستفادة من قائد شجاع ومقتدر وحكيم يمتلك الصلابة ووجود فرصة ​الحياة​ في المجتمع الإسلامي، هما نعمتان من الله أنعم بها على الشعب الايراني المسلم".

ولفت إلى أنه "بواسطة صلابة واجراءات القائد الأعلى للقوات المسلحة واقتدار ​القوات المسلحة​، لن يتجرأ أي بلد حتى لفظياً ، على مهاجمة الجمهورية الاسلامية الايرانية"، معتبراً أن "مسال المراقبة أمرا هاما بالنسبة للقادة"، مضيفا: "بامكان القائد اتخاذ القرار الصحيح في أقل وقت في مواجهة الأحداث المختلفة".