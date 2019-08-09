قائد الدفاع الجوي الايراني: اي بلد لا يتجرأ على مهاجمة ايران

أكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد ان "اي بلد لا يتجرأ على مهاجمة الجمهورية الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى أن "الاستفادة من قائد شجاع ومقتدر وحكيم يمتلك الصلابة ووجود فرصة الحياة في المجتمع الإسلامي، هما نعمتان من الله أنعم بها على الشعب الايراني المسلم".
ولفت إلى أنه "بواسطة صلابة واجراءات القائد الأعلى للقوات المسلحة واقتدار القوات المسلحة، لن يتجرأ أي بلد حتى لفظياً ، على مهاجمة الجمهورية الاسلامية الايرانية"، معتبراً أن "مسال المراقبة أمرا هاما بالنسبة للقادة"، مضيفا: "بامكان القائد اتخاذ القرار الصحيح في أقل وقت في مواجهة الأحداث المختلفة".
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