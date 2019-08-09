مسؤول ايراني: القوات المسلحة في الخط الامامي في مواجهة الاعداء

اكد الامين العام للمراقبة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة العميد محمود تشكري ان "​القوات​ المسلحة الايرانية في الخط الامامي في مواجهة الاعداء"، مشيراً إلى أنه "من خلال التدابير التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة، كانت مسألة المراقبة في ​القوات المسلحة​ قائمة وجارية، وأكد دائما على أن ضرورة وجود المراقبة على جميع مستويات القوات المسلحة ، وأن يكون جميع القوات والقادة على علم ب​الأخبار​ والأحداث المحيطة بها، وان تمتلك التشكيلات التابعة لقيادتهم، الوعي المطلوب".

ولفت إلى ان "القوات الملسحة تقف في الخط الامامي لمواجهة الاعداء، ولذا السبب يجب ان تكون في أهبة الاستعداد والمراقبة الاستخبارية، وتحقيقًا لهذه الغاية ، يجب تشخيص العدو جيدًا، والاطلاع على القدرات الداخلية للبلاد، وأن تكون القوات المسلحة على استعداد للرد بشكل متناسب على تهديدات واستراتيجية العدو"، معتبراَ أن "مسالة المراقبة في قوة الدفاع الجوي مهمة للغاية نظرا الى الى المكانة الحساسة لهذه القوة في مواجهة التهديدات الراهنة"، مضيفا: "ان قوة الدفاع الجوي، مثل المظلة على جميع القوات، تحمي سماء البلاد، ويحاول العدو بأساليب مختلفة توجيه ضربة لها".