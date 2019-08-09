أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تراجعت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وهبط سعر الدولار خلال تعاملات الأسبوع، قرشين، حيث سجل أمس الخميس 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، بحسب بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.46 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع مقابل 18.23 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء الجنيه الإسترليني واستقر سعر بيعه، ليسجل أمس .19.97 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع، مقابل 19.38 جنيه للشراء و20.23 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.27 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع، مقابل 54.24 جنيه للشراء و54.61 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، قرشا ليسجل أمس 4.38جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري قرشا إلى 4.28 جنيه للشراء واستقر سعر البيع عند 4.56 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل أمس 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.