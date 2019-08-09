ربطت جثته بحجر.. ننشر اعترافات المتهم بقتل صديقه في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أدلى "عامل" متهم بقتل صديقه في منطقة سندوب التابعة لقسم شرطة أول المنصورة، باعترافات خلال التحقيقات، حول كيفية ارتكاب الواقعة، وأسباب الحادث.

وأكد المتهم البالغ من العمر 23 سنة، أنه بتاريخ الواقعة استقل "التوكتوك" الخاص بصديقه، بعد أن أقنعه بالتوجه صحبته لقضاء بعض متطلباته الخاصة.

وأضاف المتهم أنه حال سيرهما تمكن من قتله خنقًا، وأقدم على التخلص من الجثة في ترعة الوسية القريبة من الزراعات بعد توثيقه بقطعة قماش معلقاً بها حجر قاصدًا إخفاء الجثة في المياه.

يشار إلى أن تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من شخص يدعى "حسن دودح"، ومقيم في سندوب التابعة للمركز بتغيب نجله "أيمن"، عن المنزل وكذلك "التوكتوك" قيادته، وعندما بحث عنه وجد التوكتوك الخاص به ولم يعثر على نجله.

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جرى تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة اول المنصورة بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، وإشراف العميد مصطفي كمال، رئيس المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة.

في السياق تبلغ لضباط وحد مباحث قسم شرطة أول بالعثور على جثمان المتغيب ملقى على طريق "سندوب – المجزر".

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن وراء الواقعة صديقه "عامل - 23 سنة - مقيم في سندوب"، وجرى ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة، قررت تحت إشراف المستشار محمد سعد ثريا، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف علي ظروف وملابسات الحادث.