ضبط مقاول هارب من قضايا غرامات بلغت 4 ملايين جنيه بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، القبض على مقاول هارب من التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي.

كانت مباحث تنفيذ الأحكام ألقت القبض على "سيد.ا"، 42 سنة، مقاول، ومقيم بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي ومستأنف "مبانٍ" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 4 ملايين جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.