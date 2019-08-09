ضبط مقاول هارب من قضايا غرامات بلغت 4 ملايين جنيه بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، القبض على مقاول هارب من التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي.
كانت مباحث تنفيذ الأحكام ألقت القبض على "سيد.ا"، 42 سنة، مقاول، ومقيم بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي ومستأنف "مبانٍ" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 4 ملايين جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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