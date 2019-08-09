محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - أ ش أ
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن المعارك في العاصمة الليبية طرابلس، بين الجيش الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق، أدت إلى نزوح أكثر من 105 آلاف شخص منذ اندلاعها في أبريل الماضي، فيما بلغت أعداد النازحين من ليبيا في المجمل 286 ألفا.
وأضافت المفوضية، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة- أنها لم تتمكن من إيصال مساعدات الإغاثة التي تقدمها إلا إلى 2200 أسرة من أصل 21 ألف أسرة نازحة، منوهة إلى أن هؤلاء النازحين "ما زالوا في حاجة إلى الدعم والسلام والاستقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية اللاجئين: نزوح أكثر من 105 آلاف ليبي منذ اندلاع المعارك في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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