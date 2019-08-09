فنزويلا: تدريبات عسكرية على الحدود مع كولومبيا

اكد مصدر رسمي أن 3500 جندي وشرطي فنزويلي انتشروا الخميس على الحدود مع كولومبيا؛ لمكافحة تهريب المخدرات والمحروقات.

وفي حين يتقاسم البلدان حدودًا على طول 2200 كلم قطعت كاراكاس علاقاتها في فبراير مع بوغوتا، بعد الدعم الذي قدمته كولومبيا للمحاولة التي قام بها المعارض الفنزويلي خوان غوايدو بنقل مساعدات إنسانية الى فنزويلا لكنها فشلت.

ورأى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن هذه العملية تخفي تدخلا عسكريًا أمريكيًا مدعومًا من كولومبيا.

وقال الأميرال ريميجو سيبالوس قائد عمليات الجيش للصحافيين إن الانتشار العسكري الفنزويلي في ولاية تاشيرا (غرب) يندرج في إطار التدريبات العسكرية التي أطلقت في 24 يوليو في مناطق عديدة من البلاد.

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ويشارك فيها عسكريون وشرطيون وأفراد في وحدة مدنيين تابعة للجيش، بحسب الأميرال من قوة جسر تينديتاس على الحدود مع كولومبيا، وأغلقت السلطات الفنزويلية هذا الجسر منذ فبراير.

ومنذ مطلع العام يدور اختبار قوة بين مادورو وغوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في يناير واعترف به نحو خمسين بلدًا على رأسها الولايات المتحدة.

وكان مادورو أعلن بدء التدريبات العسكرية الحالية بعد انقطاع التيار الكهربائي مجددا في 22 يوليو ونسبه إلى "هجوم الكترومغناطيسي" أمريكي.

وقال قائد العمليات العسكرية "سنواصل تنفيذ عدة عمليات للتصدي لتهريب الوقود والمخدرات" موضحا أنه تم ضبط 20 طنا من المخدرات في كافة أنحاء البلاد في إطار هذه المناورات.

وجدد الأميرال سيبالوس دعوة حكومة مادورو للسلطات الكولومبية لتشدد عمليات التفتيش لمكافحة تهريب الكوكايين والوقود من فنزويلا.