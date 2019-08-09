وزير الحج السعودي يعلن اكتمال وصول ضيوف الرحمن

أعلن محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، اكتمال وصول ضيوف الرحمن إلى السعودية، حيث بلغ عددهم حتى مساء الخميس مليونا و860 ألف حاج من خارج المملكة، ‏وحوالي 400 ألف حاج من الداخل.

وقال صالح بن طاهر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة - إن جميع الجهات العاملة في الحج أكملت استعداداتها في مشعري منى ‏وعرفة، مؤكدا أن جميع الخطط تسير حسب ما خطط لها، واطلعت الوزارة مع وزارة النقل ‏والجهات الأخرى على مسار التصعيد إلى عرفات، وتوفر الخدمات وجاهزية المخيمات، والتواجد الأمني، وتوفير وسائل السلامة، والمراكز الصحية.

وأضاف وزير الحج والعمرة أن الوزارة بدأت منذ وقت سابق في البرامج التوعوية للحجاج في بلدانهم‏، حيث أصدرت لأول مرة تأشيرات الحج الإلكترونية من قبل وزارة الخارجية مما سهل الكثير من الإجراءات على الحجيج، لافتاً إلى الخدمات المميزة التي قدمت للحجاج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مما سهل في إجراءات الدخول، حيث تم فصل حركة الحجاج عن أمتعتهم لأول مرة بفضل الاستعداد المسبق.

ولفت إلى أن ‏تجارب السعودية في الخارج في خدمة ضيوف الرحمن لا تضاهى حيث يولي الملك سلمان

بن عبدالعزيز وولي عهده الاهتمام البالغ من خلال متابعتهما مسيرة الحجيج وحرصهما على أن تقوم جميع الجهات بخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل لتوفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام .

وتطرق للحديث حول آلية تفويج الحجاج، وقال: إن التفويج من المهام التي تقوم بها وزارة الحج بطريقة مجدولة تتضمن وقت التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى مزدلفة ومن ثم إلى منى لرمي جمرة العقبة وصولًا إلى رمي جمار أيام التشريق الثلاثة، و‏هذه الأنظمة أعدت ‏بدقة لتلافي الزحام ‏والتأكد من أن معدلات المشي والزحام في الشوارع ‏مقبولة ولا تشكل أي خطر، وتسهم في عملية إدارة الحشود واستكمال التفويج مجموعة ‏كبيرة من الجهات سواءً كانت الجهات الأمنية ‏أو الجهات التطويرية الموجودة في منى، كونها تحدد مسارات الذهاب ومسارات للإياب، ‏وتحديد المسارات في جسر الجمرات التي يسير فيها كل حاج.