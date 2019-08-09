الهند تعترض على وقف خط السكك الحديدية الرابط مع باكستان

وصفت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، قرار باكستان بتعليق العمل بخط السكك الحديدية "قطار سامجهوتا إكسبريس" الرابط بين البلدين "بالمؤسف"، مؤكدة أنها لم تطالب بإيقافه.

وقال المتحدث باسم الوزارة "رافيش كومار" - في تصريحات له نقلتها قناة "إنديا تي في" الهندية - إن هذا يعد جزءا من الرواية الباكستانية التي تشير إلى أن العلاقات بين نيودلهي وإسلام

أباد وصلت إلى مرحلة مثيرة للقلق.وكان وزير السكك السكك الحديدية الباكستاني "شيخ رشيد أحمد" قد أعلن أمس الخميس تعليق العمل بخط السكك الحديدية "قطار "سامجهوتا إكسبريس" الذي يقوم برحلات مرتين أسبوعيا بين مدينة "لاهور" الباكستانية ومدينة "عطاري" الهندية، وذلك في أعقاب قرار نيودلهي إلغاء الوضع الخاص الممنوح لإقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين.وكانت الهند قد أعلنت إلغاء المادة 370 من دستورها والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم "كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.