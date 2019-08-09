المقدسيون يؤدون صلاة الجمعة في واد الحمص بالقدس

أدى عشرات المقدسيين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام بحي واد الحمص، في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا خيمة الاعتصام بالتزامن مع أداء الصلاة، وصوروا المتواجدين.
وأقيمت الصلاة في واد الحمص، تضامنا مع أصحاب المنازل المدمرة، واحتجاجا على قرارات الهدم الجماعية للحي، وتعبيرا عن رفض سياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح المستوطنات.
يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت في الثاني
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