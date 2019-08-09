عشرات القتلى في معارك عرقية في تشاد

قتل 37 شخصاً على الأقل خلال ثلاثة أيام من المعارك بين مزارعين ورعاة في بداية الأسبوع في شرق تشاد، بحسب ما أعلن، اليوم الجمعة، الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وقال في مؤتمر صحافي في نجامينا إن "النزاع العرقي بات قضية وطنية (...) نشهد ظاهرة سيئة. فخلال ثلاثة أيام قتل 37 تشادياً في إقليم الوداي" في شرق تشاد.

ودائماً ما يشهد شرق تشاد، الذي يعد منفذ عبور ومنطقة استراتيجية على الحدود مع السودان، نزاعات بين الرعاة والمزارعين في منطقة الوادي، بسبب خلافات على الأراضي والمراعي.

وأضاف ديبي أن "قوى الأمن التي أرسلت إلى المنطقة قد تعرضت لإطلاق نار"، مؤكداً أن "حاملي السلاح لا يترددون في إطلاق النار على قوى الأمن. إنها حرب شاملة يتعين علينا خوضها ضد الذين يحملون سلاحاً ويقفون وراء مقتل الناس"، موضحاً أنه "سيتوجه شخصياً إلى المنطقة في الوقت المناسب".

وذكرت منظمة إنسانية غير حكومية، أن المعارك بدأت الإثنين في قرية حمرا، حيث "عثر على جثة راع شاب"، فاندلعت مواجهات بين مجموعته ومزارعين من منطقة الوادي. وأكدت المنظمة أن "ثلاثة أشخاص على الأقل قد قتلوا".

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ثم انتقلت المواجهات الثلاثاء، إلى قرية تشاكويا، كما ذكرت السلطات المحلية، مضيفة أن "المجموعات قد تواجهت بأسلحة حربية. وكانت المعارك دامية للغاية. وأسفرت عن 25 قتيلاً على الأقل".

ومنذ عشرات السنين، كان إقليم الوادي مسرحاً للعنف بين المجموعات. وفي كل مرة، يتكرر السيناريو نفسه أو يكاد: قطيع من جمال الرعاة الرحل يدخل حقل مزارع محلي أو حديقة تزرعها عائلة، فيتسبب باندلاع مواجهة.

وذكر الرئيس ديبي أن العداء بين المجموعتين قد انتقل منذ بداية العام إلى مناطق أخرى "كان التعايش فيها مثالياً".

وعبر الرئيس التشادي عن أسفه بالقول "سجّلنا أكثر من 40 حالة وفاة منذ يناير" في منطقة سيلا، شرق تشاد أيضاً.