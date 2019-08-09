روسيا ترجح انعقاد اللجنة الدستورية السورية قريباً

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف جينادي جاتيلوف، اليوم الجمعة، إن بلاده تأمل في التوصل قريباً لاتفاق برعاية الأمم المتحدة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية الجديدة وفي أن تجتمع هذه اللجنة في جنيف في سبتمبر المقبل.

وأوضح جاتيلوف، خلال إفادة صحفية في جنيف، أنه يتوقع من مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسون إعلان الاتفاق على تشكيل اللجنة قريباً بعد إتمام المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة.

وعندما سئل إن كانت اللجنة ستنعقد بحلول نهاية العام، أجاب "ربما في وقت مبكر عن هذا، نأمل في سبتمبر".