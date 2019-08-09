كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تطلبت من كوريا الجنوبية إرسال جنود لمضيق هرمز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الجمعة أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر طلب من كوريا الجنوبية إرسال جنود للانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران.

وأضافت الوكالة أن إسبر قدم هذا الطلب خلال اجتماع مع وزير الدفاع جيونج كيونج-دو في كوريا الجنوبية.

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وأبلغ جيونج نظيره الأمريكي بأن سول تدرس عدة خيارات، إذ أن مواطني كوريا الجنوبية يستخدمون المضيق وسفنها أيضاً.

ولم يدل أي مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية بتعقيب على الفور.