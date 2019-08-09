كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية باكستان يصل الصين للتشاور بشأن كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وزير الخارجية الباكستان شاه محمود قريشي إلى بكين اليوم الجمعة، لإجراء مشاورات مع القيادة الصينية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص لكشمير الهندية.

وفي حديثه لوسائل الإعلام قبل مغادرته، قال "الهند عازمة على تعطيل السلام الإقليمي بتدابيرها غير الدستورية، الصين ليست صديقاً لباكستان فحسب، بل هي أيضاً بلد مهم في المنطقة"، بحسب قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

وأضاف "سوف أطلع القيادة الصينية على الوضع في كشمير المحتلة، وعلى الإجراءات غير الدستورية التي اتخذتها الحكومة الهندية في كشمير المحتلة، وسأطلعهم كذلك على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الوادي المحتل".

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وكان قريشي قد صرح بأن باكستان ستثير القضية في المحافل الدولية وتقدم الدعم السياسي والقانوني والدبلوماسي للشعب، كشمير المحتلة في نضالهم العادل من أجل الحق في تقرير المصير، واستبعد الخيار العسكري.

وأصدرت الحكومة الهندية يوم الإثنين الماضي، مرسوماً رئاسياً بإلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعاً خاصاً للشطر الهندي المحتل من كشمير، مع تصاعد التوترات في الوادي المتنازع عليه بأعداد غير مسبوقة من القوات الهندية المنتشرة في المنطقة.

ومنذ استقلال الهند وباكستان عن بريطانيا عام 1947، خاضت الدولتان الواقعتان بجنوب قارة آسيا 3 حروب، اثنان منها بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، يشار إلى أن إقليم كشمير مقسم إلى شطرين أحدهما يخضع للهند تحت مسمى جامو وكشمير، والآخر تحت سيطرة باكستان تحت مسمى أزاد كشمير.