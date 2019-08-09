كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لليوم الثامن.. "اوبن ارمز" لا تزال عالقة في عرض البحر مع عدم استجابة أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال السفينة الإنسانية الإسبانية اوبن ارمز عالقة في البحر الأبيض المتوسط قبالة أقصى جنوب إيطاليا لليوم الثامن، حيث لم تقدم أي حكومة أوروبية ملاذًا آمنًا لـ 121 مهاجرًا على متن السفينة وتواجه السفينة غرامة تصل إلى مليون يورو إذا دخلت مياه إيطاليا.

أصبحت مشكلة السفينة الوضع الطبيعي الجديد حيث أغلقت الحكومات الأوروبية أبوابها أمام المهاجرين. يقود هذه الخطوة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي أغرق إيطاليا هذا الأسبوع في أزمة سياسية مدعومة إلى حد كبير بالشعبية التي اكتسبها بسبب موقفه المتشدد ضد المهاجرين الوافدين.

وتقول المنظمة غير الحكومية إن إسبانيا ومالطا رفضتا أيضًا فتح موانئهما، ولم تتدخل مفوضية الاتحاد الأوروبي إلا بطلب من حكومة وطنية.

