كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة الطاقة الدولية: الحرب التجارية تتسبب فى خفض الطلب على النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الجمعة، إن الإشارات المتزايدة على التباطؤ الاقتصادي وتصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببت في أن يكون الطلب العالمي على النفط فى أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية عام 2008.

ووفقاً لوكالة رويترز، قالت الوكالة في تقريرها الشهري "أصبح الوضع أكثر غموضًا.. وكان نمو الطلب العالمي على النفط بطيئًا للغاية في النصف الأول من عام 2019".

وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها، إنه مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018، انخفض الطلب العالمي بمقدار 160،000 برميل يوميًا في شهر مايو - وهو ثاني انخفاض سنوي في عام 2019.

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وفي الفترة من يناير إلى مايو، ارتفع الطلب على النفط بمقدار 520،000 برميل يوميًا، مسجلاً أدنى ارتفاع في تلك الفترة منذ عام 2008.

وبعد خفض توقعات نمو الطلب العالمي لعام 2019 و 2020 إلى 1.1 مليون و 1.3 مليون برميل على التوالي، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن الصين هي المصدر الرئيسي الوحيد للنمو عند 500 ألف برميل في اليوم للنصف الأول من هذا العام.

وأضافت أن نمو الطلب في الولايات المتحدة والهند بلغ 100 ألف برميل يوميا فقط من يناير إلى يونيو.