كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاقتصاد البريطانى يتعرض لصدمة "ما قبل البريكست" والأولى منذ 2012 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انكمش الاقتصاد البريطاني لأول مرة منذ عام 2012 في الربع الثاني من العام، وهو صدمة كبيرة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2019 والتي تبشر بالضعف مع استعداد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر.

وانخفض الجنيه الإسترليني وتراجعت الأسهم البريطانية بعد أن أظهرت البيانات أن الناتج في الاقتصاد رقم 5 في العالم انخفض بمعدل فصلي قدره 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، أقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته وكالة رويترز من الاقتصاديين والذي أشار إلى قراءة ثابتة.

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ومع التزام حكومة جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، بغض النظر عما إذا كان بإمكانه تأمين صفقة انتقالية لتجنب تعطل التجارة، فإن التوقعات بالنسبة لبقية عام 2019 غير مؤكدة.

وتباطأ الاقتصاد العالمي أيضًا بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع النمو الاقتصادي على أساس سنوي إلى 1.2% من 1.8% في الربع الأول، حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، وهو الأضعف منذ بداية عام 2018.