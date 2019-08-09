كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع قادة قبرص مع الأمين العام الأمم المتحدة الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح متحدث باسم الامم المتحدة ان الزعماء المتنافسين فى جزيرة قبرص المقسمة عرقيا مستعدون للاجتماع مع الامين العام للامم المتحدة الشهر القادم لرسم الخطوات التالية نحو استئناف المحادثات الرسمية لاعادة التوحيد.

وقال المتحدث الرسمي عليم صديق إن الزعيمين قررا أيضا مواصلة المناقشات مع مبعوث الأمم المتحدة جين هول لوت لإعداد إطار لمفاوضات "منظمة وموجهة نحو تحقيق نتائج" تؤدي إلى اتفاق سلام "مع شعور بالاهمية".

جاء هذا البيان بعد عقد الرئيس القبرصى اليونانى نيكوس اناستاسيادس وزعيم القبارصة الاتراك مصطفى اكينشى محادثات خاصة لمدة اربع ساعات تقريبا فى مجمع داخل منطقة محمية بالامم المتحدة.

وقال صديق إن الزعيمين ناقشا "بتعمق المبادئ الأساسية" لاتفاق سلام محتمل.

