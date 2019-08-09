كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تصف الصين بالنظام البلطجى وسط توترات هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت متحدثة بإسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، الصين بأنها "نظام بلطجى" بعد تقارير صينية نشرت الصور والتفاصيل الشخصية لدبلوماسي أمريكي التقى مع قادة الطلاب في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج

وطلب مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونج كونج اليوم الخميس، من الولايات المتحدة شرح تقارير وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي بأن دبلوماسييها على اتصال بقادة الطلاب في الاحتجاجات التي هزت هونج كونج لمدة تسعة أسابيع.

وتأتى التوترات بين واشنطن وبكين بسبب حرب تجارية متنامية وتنافس عسكري في غرب المحيط الهادئ، وسط مظاهرات عنيفة تجتاح هونج كونج.

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ونشرت صحيفة "تاكونج باو"، في هونج كونج صورة لدبلوماسي أمريكي، يُعرف بإسم "جولي إاده" من القسم السياسي للقنصلية، وهي تتحدث مع قادة الطلاب في بهو فندق فخم، وظهرت الصورة تحت عنوان "تدخل القوى الأجنبية".

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، قالت مورجان أورجتوس المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي "لا أعتقد أن تسريب معلومات خاصة لدبلوماسي أمريكي وصور وأسماء أطفاله، لا أعتقد أن هذا احتجاج رسمي، وهذا ما سيفعله نظام بلكجى".