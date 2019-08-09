كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب التجارية بين سول وطوكيو تضع الاتفاق العسكري على المحك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هددت كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاقية تبادل الاستخبارات العسكرية مع اليابان مع تصاعد التوترات بشأن ضوابط التصدير. الاتفاقية هي رمز للتعاون الأمني الثلاثي للدولتين مع حليفهم، الولايات المتحدة.

وقد اندلعت التوترات بعد أن شددت اليابان ضوابط التصدير على المواد الرئيسية لصناعة أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية وقررت خفض الوضع التجاري لكوريا الجنوبية. تتهم سول طوكيو بتسليح التجارة للرد على الخلافات السياسية الناجمة عن تاريخ الحرب. وتحاول سول الضغط على واشنطن للتوسط في النزاع بين حلفائها.

وقد أوضحت اليابان إنها تريد الإبقاء على الاتفاق، الذي ينتهي الموعد النهائي لتجديده في 24 أغسطس.

