مرتيل: السرعة الزائدة تقتل شابا وتصيب صديقه بعدما اصطدما بسيارة للوقاية المدنية

خلفت حادثة اصطدام دراجة نارية بسيارة للوقاية المدنية، أمس الخميس، بمرتيل، مصرع شاب وإصابة صديقه بجروح خطيرة.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ إلى أن الضحية يبلغ من العمر20 عاما، كان يسير رفقة صديقه بسرعة كبيرة على متن دراجة نارية، إذ لم ينتبه لمرور سيارة الوقاية المدنية فاصطدم بها، ليفارق الحياة فورا، متأثرا بجراحه، فيما أصيب صديقه بكسور بليغة على مستوى أطرافه.

وأبرزت المعطيات ذاتها، أن عناصر الوقاية المدنية هرعت إلى عين المكان ونقلت الشاب المصاب إلى مستشفى سانية الرمل بتطوان، فيما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات بذات المستشفى.

وباشرت العناصر الأمنية تحقيقها في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.