الجامعة التونسية تراسل الـ”كاف” للاطلاع على العقوبات الصادرة في حق الوداد

راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم، في بيان لها، أمس الخميس، الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، من أجل الحصول على القرار الصادر في حق الوداد الرياضي، الأربعاء، بخصوص إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت الجامعة التونسية أنها أقدمت على مراسلة “كاف”، بعدما اخطره الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي بالعقوبات الصادرة في حق الترجي ورئيسه على هامش الأحداث التي رافقت المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وجاء في البيان: ” طالب الجامعة التونسية من الاتحاد الافريقي بنسخة من القرار الذي يتضمن مختلف العقوبات الصادرة في حق الوداد لوضعها عند الاقتضاء على ذمة الترجي التونسي”.

يذكر أن لجنة الانضباط التابعة للكونفيدرالية الإفريقية، أقرت بتتويج الترجي بطلا لإفريقيا، واعتبرت ممثل كرة القدم الوطنية منسحبا من المباراة، كما فرضت غرامات مالية على الفريقين، علما أن مسؤولي الفريق الأحمر أكدوا استئنافهم قرار لجنة الانضباط.