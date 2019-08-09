تعتزم مغنية الراب المثيرة للجدل إلهام العرباوي الشهيرة بلقب “بنت الستاتي”، جر مغني الراب والمخرج “إيزي” للمحاكم بسبب استخدامه دون علمها لمشاهد تظهر فيها وهي ترقص بشكل مثير، في كليبه الأخير الذي يهاجمها فيه.
مصادر “اليوم24″، قالت إن “إيلي” توجهت منتصف الأسبوع الحالي إلى محام، من أجل إطلاعه على تفاصيل واقعتها مع “إيزي”، بنية عزمها متابعته قضائيا.
وقد استخدم مغني الراب “إيزي” لقطات رقص مثير بطلتها “إيلي” في كليبه، قالت عنها إنه صورها دون علمها، في حين ينفي هو ذلك، ويؤكد أن التصوير كان بعلمها ويملك أدلة على ذلك.
الرابور إيزي كان قد أوضح حول الواقعة التي خلقت ضجة كبيرة، أن “إيلي” أعجبت بأغنية حضرها، فاقترحت عليه أن تشاركه فيها، وعلى ذلك الأساس صورت مشاهد “إيلي”، قبل أن تنسحب من العمل بشكل لم يستسغه، ليقرر استخدام تلك اللقطات بمبرر أنه بدل في تصويرها مجهودا.
وادعت “إيلي” أن باقي اللقطات الأخرى التي تظهر فيها في كليب “إيزي”- غير الرقص المثير- تعود لإعلان تجاري وقد استغلها هو دون علمها، في حين ينفي هو ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد واقعة “رقصها المثير في كليبه”.. “بنت الستاتي” تعتزم جر “إيزي” للقضاء -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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