كعادته في مختلف أعماله، كشف لمجرد، أمس الأربعاء، عن الكواليس والأجواء التي مر فيها كليب “إنساي”المنجز بفرنسا رفقة النجم المصري محمد رمضان.
وشارك لمجرد على قناته بـ”يوتوب” الجزء الأول من كواليس كليب “إنساي”، بعدما وصل حاليا لما يفوق 75 مليون مشاهدة.
وتظهر كواليس الكليب فريق عمل العمل، سواء المخرج أو المساعدين أوالتقنين أو المختصين في “المكياج”، وحتى الراقصين.
وانتهى الجزء الأول من كواليس كليب إنساي، بلقطة تمثيلية كوميدية، تظهر فيها حسناء شقراء، توجهت نحو لمجرد الذي كان نائما، ولمست لحيته بلطف قبل أن تنسحب بعد ذلك، فيما انتظر هو بعد انصرافها ليتفاعل بابتسامة تبين أن أحس بما فعلته.
يذكر أن كواليس كليب “إنساي” شاركها لمجرد على قناته بيوتوب، في حين أن الكليب منشور على قناة محمد رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر لمجرد ينشر كواليس كليبه مع رمضان ..الختام مع لقطة “كوميدية” بطلتها حسناء ظنت أنه نائم-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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