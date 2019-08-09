مسؤول في الترجي التونسي: لقد حاربنا المغرب وليس فقط الوداد – فيديو

فجر وليد العارم، المسؤول في نادي الترجي التونسي، غضبا عارما من قبل عددا كبيرا من المغاربة والتونسيين، على حد سواء، بعد أن أصدر تصريحا لإذاعة “شمس” التونسية، قال فيه إن إدارة النادي، كانت تحارب المغرب والاتحاد الإفريقي، وليس فقط فريق الوداد البيضاوي، بخصوص قضية ما بات يعرف بـ”فضيحة رادس”.

وقال العارم، في المناسبة ذاتها، إن النادي التونسي، كان ” يحارب الوداد، والمغرب، وأحمد أحمد، وقد أثبتنا بأننا رجال، ليس فقط على أرضية الملعب، بل خارجها أيضا، كما أننا أكدنا سيطرتنا على الكرة الإفريقية في السنوات الأخيرة”.

تصريح العارم، خلف ردود أفعال غاضبة من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وتونس، خاصة وأن الرجل حول تنافس رياضي محظ إلى سجال سياسي، يمس تاريخ العلاقات بين البلدين.

وكانت اللجنة التأديبية للاتحاد القاري، التي يرأسها جنوب إفريقي، قد قضت، أول أمس الأربعاء، باحتساب فريق الوداد البيضاوي منهزما، وتتويج الفريق الترجي التونسي، مع غرامات مالية ثقيلة للفريقين.

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إليكم تصريح وليد العارم: