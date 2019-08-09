نجدة بغداد تعلن نشر دوريات في أربع مناطق لفرض هيبة الدولة

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "حسب توجيهات واوامر وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عماد الدليمي، أمر مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي بنشر دوريات اضافية تكون ثابتة وجوالة وتعمل بالتنسيق والتعاون مع القوات الامنية الماسكة للارض ضمن مناطق هور رجب عرب جبور الرضوانية سبع البور".وأضافت أن "نشر الدوريات ابتداءً من اليوم لغرض فرض سلطة القانون وهيبة الدولة".

وكانت منطقتي هور رجب وسبع البور قد تعرضتا، خلال الأيام الماضية إلى جرائم قتل تسببت بمقتل وإصابة عدد من المواطنين.

