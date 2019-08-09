شرطة ميسان تحذر المواقع الوهمية على التواصل الاجتماعي باجراءات قانونية رادعة

وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً الصفحات التي تحمل أسماء مستعارة وغير معروفة ومشكوك بمصداقيتها والتي دائماً تعمل على تشويه الوضع الأمني وترويع المواطنين وتعطي ضبابية ومشككة في بطولة أبناء القوات الامنية، هي عبارة عن أخبار كاذبة وعارية تماماً عن الصحة ولا أساس لوجودها ولا صحة لما نشر حول وجود إطلاق نار واحتجاز عائلة داخل شقة سكنية في منطقة العمارات الجديدة".



واضافت القيادة، أنه "بحسب افادة الشهود وصاحب المسكن واولاده والذي ادعى في الوقت ذاته حضور احد الأشخاص يروم إبداء المساعدة والرأي وتدخله في حل إحدى القضايا لكونه مصلح إجتماعي، ولم يجري إتفاقا بين الطرفين مدعيآ تهديده بالقوة واشهار سلاح أمامه، وهو خارج المسكن، وغلق باب المسكن امامه وذهابه الى جهة مجهولة".

وتابعت القيادة، "هذا وسارعت مفارز الشرطة الى مكان الحادث واتخذت إجراءات أمنية سريعة"، داعية المواطنين ووسائل الإعلام الى "توخي الحذر في نقل الأخبار وتداولها، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق مروجي تلك الإخبار، أملين من الجميع التعاون مع الأجهزة الأمنية حفاظاً على سمعة وجهود الأجهزة الأمنية في محافظتنا العزيزة".

