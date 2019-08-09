اندلاع حريق في مقهى شهير وسط كربلاء

اندلع حريق في مقهى شهير وسط محافظة كربلاء، فيما توجهت فرق الدفاع المدني من اجل اخماد الحريق. وقال مراسل الخليج 365، إن حريقا كبيرا اندلع مقهى "ابو لحية" الشهير في منطقة باب الخان وسط المدينة القديمة وسط كربلاء. واضاف المراسل، أن فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وبدأت بإخماد الحريق.





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