موقع أمريكي: ترامب مسؤول عن عودة نشاط 'داعش' في العراق وسوريا

كشف موقع "businessinsider" الأمريكي، الجمعة، أن تقريراً للبنتاغون ألقى باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب عودة نشاط تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.
وأضاف التقرير ربع السنوي لوزارة الدفاع المقدم أمام الكونغرس، أن "تنظيم داعش انتقل من قوة تمتلك الأراضي إلى مجموعة متمردة في سوريا، وكثف تمرده في العراق"، على الرغم من أن ترامب أعلن أن داعش قد هزم وأن الخلافة قد انهارت".
وأوضح التقرير أن "تخفيض عدد القوات الأمريكية في سوريا في نهاية العام الماضي، ساهم في عدم الاستقرار في المنطقة، وترك الانسحاب، الذي أدى إلى استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، شركاء الولايات المتحدة السوريين في مأزق، من دون تدريب أو دعم لمواجهة "داعش" المنبعث من جديد. وأما في العراق، فتفتقر قوات الأمن العراقية إلى البنية التحتية اللازمة لمحاربة "داعش" لفترات طويلة".
وتابع، أن "داعش" يضم حاليا ما بين 14 إلى 18 ألف مقاتل"، مشيراً إلى أن "الأهم هو أن "داعش" غيّر طريقة جني أمواله، فتحول من نظام الضرائب والإيرادات الذي استخدمه خلال "الخلافة"، إلى ابتزاز المدنيين، والاختطاف للحصول على فدية، وفرض الخوات من عقود إعادة الإعمار، وهذه الطريقة اللامركزية لتوليد الدخل جعلت من الصعب تتبعه".
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