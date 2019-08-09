ايران: قرار عدم وضع الختم على جوازات سفر الوافدين يدخل حيز التنفيذ

اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الايرانية، الجمعة، انن المرسوم الرئاسي بشأن عدم ختم جوازات سفر الوافدين عند دخولهم وخروجهم من الأراضي الإيرانية قد دخل حيز التنفيذ في جميع المنافذ الحدودية. واضاف "سلمان ساماني" اليوم الجمعة في تصريح نشرته "ايرنا"، أنه تم تنفيذ المرسوم الرئاسي بهذا الشأن في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للبلاد . وكان رئيس الجمهورية حسن روحاني قد أصدر قبل ذلك مرسوما رئاسيا بإلغاء ختم الدخول والخروج على جوازات السفر للرعايا الأجانب.



وكان رئيس الجمهورية قد أوعز بموجب هذا المرسوم، إلى وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي" باتخاذ هذه الوزارة الإجراءات اللازمة عن طريق قوات الأمن الداخلي لعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول ومغادرة البلاد.

وكان رئيس الجمهورية قد أوعز بموجب هذا المرسوم، إلى وزير الداخلية "عبد الرضا رحماني فضلي" باتخاذ هذه الوزارة الإجراءات اللازمة عن طريق قوات الأمن الداخلي لعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول ومغادرة البلاد.

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