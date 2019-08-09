فنزويلا تنشر 3500 جندي وشرطي على الحدود مع كولومبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مصدر عسكري في فنزويلا، الجمعة، إجراء تدريبات على الحدود مع كولومبيا لمكافحة تهريب المخدرات والمحروقات.

وكشف الأميرال ريميجو سيبالوس قائد عمليات الجيش عن نشر 3500 جندي وشرطي على الحدود مع كولومبيا، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار التدريبات العسكرية التي أطلقت في 24 يوليو/تموز في مناطق عديدة من البلاد.

وفي حين يتقاسم البلدان حدودا على طول 2200 كلم قطعت كاراكاس علاقاتها في فبراير/شباط الماضي مع بوجوتا بعد الدعم الذي قدمته كولومبيا للمحاولة التي قام بها المعارض الفنزويلي خوان جوايدو بنقل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا، لكنها فشلت.





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ورأى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقتها أن هذه العملية تخفي تدخلا عسكريا أمريكيا مدعوما من كولومبيا.

ومنذ مطلع العام يدور اختبار قوة بين مادورو وجوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في يناير/كانون الثاني، واعترف به نحو 50 بلدا على رأسها الولايات المتحدة.

وكان مادورو أعلن بدء التدريبات العسكرية الحالية بعد انقطاع التيار الكهربائي مجددا في 22 تموز/يوليو الماضي ونسبه إلى "هجوم إلكترومغناطيسي" أمريكي.