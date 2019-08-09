سفير سوريا بطهران: العقوبات ضد ظريف مؤشر على قوة الدبلوماسية الإيرانية

أكد ​السفير السوري​ في ​طهران​ ​عدنان محمود​ أن "​العقوبات الأميركية​ ضد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ هي مؤشر واضح على قوة واقتدار وتأثير الدبلوماسية الإيرانية في مواجهة ​سياسة​ التضليل والخداع وقلب الحقائق التي تعتمدها ​الإدارة الأميركية​ في تعاملها مع قضايا المنطقة".

وأوضح أن "النموذج الذي قدمته إيران قيادةً وحكومةً وشعباً في مواجهة ​السياسة​ العدوانية الأميركية هو تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز القدرات الذاتية والوطنية في جميع المجالات"، مشيراً إلى أن "كل الوقائع والأحداث في المنطقة تؤكد على فشل المخططات الأميركية ضد إيران و جبهة ​المقاومة​".

ولفت إلى "تمسك ​سوريا​ وإيران وحلفائهم بمبادئهم الراسخة في الدفاع عن حقوق شعوبهم ورفض نهج الهيمنة والغطرسة والحصار والعقوبات الأحادية الأميركية والتمسك بسيادتهم الوطنية" ورأى أن "​الولايات المتحدة​ لم تتعلم من أخطائها الاستراتيجية على مدى عقود من الزمن وأن مسار التطورات في المنطقة يسير لمصلحة سورية وإيران وجبهة المقاومة وحلفائهم".