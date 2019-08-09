شمخاني: سيصلي أبناء المقاومة قريبا في القدس

هنّأ ممثل قائد الثورة وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأميرال ​علي شمخاني​، الأمين العام لـ"​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ ومجاهدي ​المقاومة​ الاسلامية الشجعان في ذكرى انتصار تموز 2006"، مشيراً إلى أن "المقاومة الاسلامية استطاعت في ​حرب تموز​ أن تحطم أسطورة ​الجيش​ الصهيوني الذي لا يقهر وأفشلت مشروع ​الشرق الأوسط الجديد​ الصهيو - اميركي".

ولفت إلى أن "اليوم المقاومة الاسلامية في ​لبنان​ إلى جانب جبهة المقاومة استطاعت بالتضحية وتقديم الشهداء الاعزاء، أن تنقذ ​العالم​ من خطر ​الإرهاب​ التكفيري ودون شك أن العالم اليوم هو مدين لتضحيات مجاهدي المقاومة الاسلامية"، مشدداً على انه "يجب على الكيان الصهيوني أن يكون قد أدرك بأن رجال المقاومة بأعينهم الساهرة يراقبون دومًا الإجراءات الصهيونية لخلق الشر وإشعال نار الأزمات، وسيلحقون الهزيمة والعار بالصهاينة في جميع الجبهات".

وأشار الى أن "صدق وشجاعة وبصيرة سماحة السيد حسن نصرالله، كانت عاملًا حاسمًا في حركة ودور "حزب الله" في خلق الوحدة الوطنية في داخل لبنان و​الأمن​ والاستقرار في حدود هذا البلد".