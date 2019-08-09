لفت وزير المالية البريطاني، ساجد جاويد إلى أنه "كان راغبا في اتمام اتفاق معقول مع ​الاتحاد الأوروبي​، ولكن في حالة تعذر ذلك، فإن "بريكست" دون اتفاق أمر لا يخيفه"، مشيراً إلى أنه "إذا ما انتهى بنا المطاف إلى خروج دون اتفاق، فهذا لا يخيفني أبدا، ولا أقلق بشأنه، أعتقد أننا سنكون مستعدين له، وسنتجاوزه"، مضيفا "أنه في حالة وقوع هذا السيناريو "فسنخرج منه أقوى، وأكثر صمودا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية البريطاني: لست خائفا من خروجنا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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