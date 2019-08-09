أسامة سعد استهجن تقصير المسؤولين بمعالجة مشكلة إقفال معمل النفايات بصيدا

جدد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ التعبير عن استنكاره لاستمرار إقفال معمل ​معالجة النفايات​ في صيدا لليوم الثالث على التوالي، محذراً من الأخطار على الصحة العامة وعلى ​البيئة​ والحركة الاقتصادية الناتجة عن تراكم النفايات بين البيوت وفي الشوارع عشية ​عيد الأضحى​، وفي ظل الطقس الحار الحالي.

وأكد سعد في بيان، إدانة ما تقوم به إدارة المعمل من ابتزاز مكشوف للناس في صحتهم وحياتهم اليومية. كما أكد على إدانة لجوئها إلى الاختباء خلف العمال، مشدداً على حق العمال في الحصول على رواتبهم وحقوقهم، وعلى واجب الإدارة في دفعها في موعدها.

وعبّر سعد عن استهجانه الشديد لتجاهل البلدية والمحافظ وسائر المسؤولين المعنيين لهذه المشكلة الخطيرة، ولتقصيرهم الفاضح في القيام بواجباتهم.

وقد بادر سعد للقيام بسلسلة من الاتصالات مع المسؤولين المعنيين من أجل حثهم على التدخل العاجل لإيجاد حل للمشكلة. وفي هذا الإطار أجرى اتصالاً بوزير البيئة ​فادي جريصاتي​. وقد وعد الوزير بالتدخل من أجل جمع النفايات المكدسة في الأحياء والطرقات، وإلزام إدارة المعمل باستقبالها.

كما يتابع سعد اتصالاته وجهوده بهدف الوصول إلى إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة تكدس النفايات، ومن أجل تدارك نتائجها الخطيرة.