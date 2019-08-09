أعلنت ​المديرية العامة للجمارك​ ، انه "تنفيذا لدورها الفعال في مكافحة التهريب، ضبطت اليوم ​سيارة​ ركاب محملة ببضائع تختبىء بينها سيدة من دون أوراق ثبوتية، على الحدود البرية في ​المصنع​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المديرية العامة للجمارك ضبطت إمرأة مختبئة بسيارة محملة ببضائع في المصنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.