التقى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ وعرض معه التعاون القائم بين لبنان وبريطانيا وسبل تعزيزه.
وشدد رامبلينغ على "اهمية الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان في الفترة الراهنة، وعلى وجوب اعطائهما الاولوية"، معتبراً ان "الاستقرار السياسي والامني مهم وهو ينعكس حتماً بشكل ايجابي على غيره من الاوضاع، الا ان الاهم يبقى في ايلاء الشأنين الاقتصادي والمالي كامل الاهتمام".
ورحّب بـ"الاجتماع المالي الذي سيرأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم"، لافتاً الى "اهمية بحث كل السبل الآيلة الى تحسين وتعزيز الشقين الاقتصادي والمالي لما فيه من تحفيز لتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير البريطاني في لبنان: مرتاح لعقد الاجتماع المالي في بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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