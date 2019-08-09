السفير البريطاني في لبنان: مرتاح لعقد الاجتماع المالي في بعبدا

التقى وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، ​السفير البريطاني​ لدى ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​ وعرض معه التعاون القائم بين لبنان و​بريطانيا​ وسبل تعزيزه.

وشدد رامبلينغ على "اهمية الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان في الفترة الراهنة، وعلى وجوب اعطائهما الاولوية"، معتبراً ان "الاستقرار السياسي والامني مهم وهو ينعكس حتماً بشكل ايجابي على غيره من الاوضاع، الا ان الاهم يبقى في ايلاء الشأنين الاقتصادي والمالي كامل الاهتمام".

ورحّب بـ"الاجتماع المالي الذي سيرأسه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ بعد ظهر اليوم"، لافتاً الى "اهمية بحث كل السبل الآيلة الى تحسين وتعزيز الشقين الاقتصادي والمالي لما فيه من تحفيز لتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".