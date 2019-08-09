الجمارك ضبط 22 كرتونة سيجار و30 صندوق دخان مهربة من سوريا

أعلنت ​المديرية العامة للجمارك​، في بيان، "انه استكمالا لخطتها المحكمة في مكافحة التهريب وبتوجيهات من المدير العام للجمارك السيد ​بدري ضاهر​، ضبطت اليوم قوة خاصة من المديرية العامة للجمارك 22 كرتونة سيجار ضمنها 31 الف حبة و30 صندوق دخان مهربة من ​سوريا​ ضمن "فان" للتحميل حيث تم اجراء المقتضى القانوني اللازم باشراف ​القضاء​ المختص.

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